Ученые: Издевательства братьев и сестер повысили риск развития психоза
Британские ученые из Уорикского университета в ходе исследования установили, что издевательства братьев и сестер повысили риск развития психоза. В исследовании, результаты которого опубликованы в научном издании Psychological Medicine, приняли участие более 3,5 тысяч детей.
Ученые отмечают, что издевательства между братьями и сестрами являются одной из наиболее распространенных форм физического и психологического насилия. Данные факты чаще всего игнорируются родителями и учениками. Традиционно считается, что подобное поведение с возрастом проходит. Психологи установили, что издевательства, пережитые в детском возрасте, могут вызвать депрессию, тревожное состояние, склонности к самоповреждениям. Связь между насилием и психическими расстройствами изучается достаточно редко.
Во время исследования британские специалисты опросили участников по поводу пережитых издевательств в возрасте до 12 лет. Также дети прошли тест на IQ, а их матери рассказали о своем образовании, психическом состоянии во время беременности, пережитых издевательствах в школьные годы.
На втором этапе, когда участникам эксперимента было 18 лет, ученые провели опрос для выявления психических отклонений. Выяснилось, что те дети, которые испытывали издевательства, в два раза чаще страдают психозами.
Ученые отмечают, что родителям и учителям нужно больше внимания уделять фактам психического насилия.
Ученые отмечают, что издевательства между братьями и сестрами являются одной из наиболее распространенных форм физического и психологического насилия. Данные факты чаще всего игнорируются родителями и учениками. Традиционно считается, что подобное поведение с возрастом проходит. Психологи установили, что издевательства, пережитые в детском возрасте, могут вызвать депрессию, тревожное состояние, склонности к самоповреждениям. Связь между насилием и психическими расстройствами изучается достаточно редко.
Во время исследования британские специалисты опросили участников по поводу пережитых издевательств в возрасте до 12 лет. Также дети прошли тест на IQ, а их матери рассказали о своем образовании, психическом состоянии во время беременности, пережитых издевательствах в школьные годы.
На втором этапе, когда участникам эксперимента было 18 лет, ученые провели опрос для выявления психических отклонений. Выяснилось, что те дети, которые испытывали издевательства, в два раза чаще страдают психозами.
Ученые отмечают, что родителям и учителям нужно больше внимания уделять фактам психического насилия.
Автор: Сергей Сидорин