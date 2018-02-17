Украинские радикалы ворвались в здание Россотрудничества в Киеве
Активисты украинских радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества в Киеве. По информации от пресс-секретаря представительства Светланы Буланенко, нападавшие уже покинули помещение, так как на место прибыли представители миссии ОБСЕ и правоохранители.
«Всего их было около 30 человек. Радикалы смогли проникнуть в здание», - рассказала Буланенко. Представители радикальной группировки подтвердили свое присутствие в здании Россотрудничества, обнародовав фотографии с места инцидента.
Константин Воробьев, являющийся руководителем представительства в Украине, проинформировал, что ведомство обратилось в киевскую полицию из-за нанесения материального ущерба. По его словам, радикалы также угрожали физической расправой. В то время в здании были дети, которые сильно испугались.
«Всего их было около 30 человек. Радикалы смогли проникнуть в здание», - рассказала Буланенко. Представители радикальной группировки подтвердили свое присутствие в здании Россотрудничества, обнародовав фотографии с места инцидента.
Константин Воробьев, являющийся руководителем представительства в Украине, проинформировал, что ведомство обратилось в киевскую полицию из-за нанесения материального ущерба. По его словам, радикалы также угрожали физической расправой. В то время в здании были дети, которые сильно испугались.
Автор: Махов Артем