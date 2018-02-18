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Тюнинг-ателье Edo Competition представило “заряженный” спорткар Mercedes-AMG GT R
Тюнинг-ателье Edo Competition презентовало “заряженный” спорткар Mercedes-AMG GT R. В новой модификации модель получила изменения во внешности, а также увеличенную мощность двигателя.

Тюнинг-ателье Edo Competition представило “заряженный” спорткар Mercedes-AMG GT R

В стандартной версии Mercedes-AMG GT R оснащен мотором объемом 4.0 литра, способным генерировать порядка 577 лошадиных сил, когда крутящий момент составляет 700 Нм. В случае с пакетом Edo Competition мощность силовой установки вырастет до 651 “лошадки” при 780 Нм крутящего момента. Максимальная скорость “заряженного” спорткара составит 318 км/час, однако неизвестно, насколько изменились динамические характеристики авто.

Одновременно с этим известно, что Mercedes-AMG GT R в исполнении Edo Competition имеет заниженную на 22 мм подвеску спереди, а также на 20 — сзади. Представители тюнинг-ателье пока не озвучили, какой окажется стоимость спорткара с более мощным мотором и видоизмененной внешностью.

Ранее официально была озвучена стоимость внедорожника Mercedes-Benz G-class непосредственно для рынка России.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 07:01
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