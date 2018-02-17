"Я польщен": Максим Галкин ответил Гарику Харламову на критику шоу
Максим Галкин ответил на критику от Гарика Харламова, отметив тонкую душевную организацию юмориста. По его словам, он был польщен вниманием резидента Comedy Club, но не хотел задеть его чувства.
Харламов возмутился якобы завышенными рейтингами шоу «Звезды под гипнозом», ведущим которого является Максим Галкин. По словам юмориста, программа является «издевательством над здравым смыслом». Супруг Аллы Пугачевой отметил, что Харламов просто привык к уровню шоу, в которых он принимает участие, ввиду чего «Звезды под гипнозом» задели его.
«Я был польщен вниманием Харламова и не хотел задеть его своей программой. Он, как телезритель, мог привыкнуть к своим проектам, ввиду чего новое шоу стало для него открытием», - рассказал Галкин.
Также юморист отметил, что в его программе зрителям действительно демонстрируется настоящий гипноз. По его словам, его коллеги изначально были готовы к многочисленным спорам по поводу правдоподобности происходящего на экранах.
Харламов возмутился якобы завышенными рейтингами шоу «Звезды под гипнозом», ведущим которого является Максим Галкин. По словам юмориста, программа является «издевательством над здравым смыслом». Супруг Аллы Пугачевой отметил, что Харламов просто привык к уровню шоу, в которых он принимает участие, ввиду чего «Звезды под гипнозом» задели его.
«Я был польщен вниманием Харламова и не хотел задеть его своей программой. Он, как телезритель, мог привыкнуть к своим проектам, ввиду чего новое шоу стало для него открытием», - рассказал Галкин.
Также юморист отметил, что в его программе зрителям действительно демонстрируется настоящий гипноз. По его словам, его коллеги изначально были готовы к многочисленным спорам по поводу правдоподобности происходящего на экранах.
Автор: Махов Артем