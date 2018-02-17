Fiat Chrysler проведет сервисную кампанию и отзовет больше 228 тысяч пикапов Ram
Объединенная компания Fiat Chrysler проведет сервисную кампанию и отзовет больше 228 тысяч джипов-пикапов Ram. Мероприятие коснется моделей 2016-2018 годов производства.
Дочернее отделение, действующее на североамериканском континенте, объявило о необходимости устранения неполадок в автомобилях, зарегистрированных в Канаде, США, Мексике и многих других государствах. Выявлены поломки в моделях 3500 и 2500 2017-2018 годов, а также 5500, 4500 и 3500, произведенных начиная с 2016 года.
Опасность представляет растормаживание колес, когда коробка передач стоит в режиме паркинга. Такое происходит от перегрева тормозной системы. Автомобиль может самопроизвольно поехать и наделать много бед.
Дочернее отделение, действующее на североамериканском континенте, объявило о необходимости устранения неполадок в автомобилях, зарегистрированных в Канаде, США, Мексике и многих других государствах. Выявлены поломки в моделях 3500 и 2500 2017-2018 годов, а также 5500, 4500 и 3500, произведенных начиная с 2016 года.
Опасность представляет растормаживание колес, когда коробка передач стоит в режиме паркинга. Такое происходит от перегрева тормозной системы. Автомобиль может самопроизвольно поехать и наделать много бед.
Автор: Северов Андрей