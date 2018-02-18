Дима Билан жестко ответил хейтерам за нападки
Дима Билан жестко ответил хейтерам за нападки с их стороны. В последнее время звезда часто подвергается нападениям с их стороны.
Так, исполнителя постоянно критикуют из-за внешности, его творческой деятельности и по другому поводу. Он признается, что просто устал об этом, поэтому решил, наконец, ответить хэйтерам. «Да отвечаешь просто и не заморачиваешься по поводу матов и их производных. Вот так и отвечаешь всем недоброжелателям. А что, быть злым просто на самом деле», - заявил Билан.
Фанаты, в свою очередь, поддержали исполнителя, отметив, что его реакция является правильной. Многие пожелали не обращать внимания на «несправедливую критику».
Так, исполнителя постоянно критикуют из-за внешности, его творческой деятельности и по другому поводу. Он признается, что просто устал об этом, поэтому решил, наконец, ответить хэйтерам. «Да отвечаешь просто и не заморачиваешься по поводу матов и их производных. Вот так и отвечаешь всем недоброжелателям. А что, быть злым просто на самом деле», - заявил Билан.
Фанаты, в свою очередь, поддержали исполнителя, отметив, что его реакция является правильной. Многие пожелали не обращать внимания на «несправедливую критику».
Автор: Сёмина Виктория