СМИ: Машина влетела в людей на дороге после ДТП в Смоленске
В Смоленске после ДТП машина влетела в людей на дороге. По сведениям от локальной прессы, в аварии никто не пострадал.
Инцидент произошел сегодня в утреннее время на проспекте Гагарина. Легковой автомобиль протаранил пассажирский автобус, после чего водитель транспортного средства решил вывернуть в сторону, направив машину на «островок безопасности». В тот момент там находились минимум пять человек.
Официальные сведения по поводу аварии от правоохранителей пока отсутствуют. Местные издания отметили, что все пешеходы, находившиеся на безопасном месте дороги, успели вовремя отскочить в сторону, ввиду чего им удалось избежать травм.
Инцидент произошел сегодня в утреннее время на проспекте Гагарина. Легковой автомобиль протаранил пассажирский автобус, после чего водитель транспортного средства решил вывернуть в сторону, направив машину на «островок безопасности». В тот момент там находились минимум пять человек.
Официальные сведения по поводу аварии от правоохранителей пока отсутствуют. Местные издания отметили, что все пешеходы, находившиеся на безопасном месте дороги, успели вовремя отскочить в сторону, ввиду чего им удалось избежать травм.
Автор: Махов Артем