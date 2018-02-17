Бомбивший Сирию эсминец США зашел в Черное море
Эсминец USS Ross, принадлежащий Военно-морским силам США, вошел в Черное море. По информации от западных изданий, именно с этого корабля производился обстрел позиций в Сирии.
В сообщении западной прессы говорится, что «ВМС США устраивают патрули на Черном море». USS Ross оснащен ракетами Tomahawk и несколькими зенитными комплексами. Размеры посадочного модуля дают ему возможность принимать на борт Sikorsky SH-60 Seahawk. По предварительным данным, корабль принимал участие в бомбардировке аэропорта в городе Шайрат в Сирии.
В январе текущего года в Черное море вошел эсминец «Дункан», принадлежащий ВМФ Великобритании. Официальное подтверждение сведениям о USS Ross пока обнародовано не было.
В сообщении западной прессы говорится, что «ВМС США устраивают патрули на Черном море». USS Ross оснащен ракетами Tomahawk и несколькими зенитными комплексами. Размеры посадочного модуля дают ему возможность принимать на борт Sikorsky SH-60 Seahawk. По предварительным данным, корабль принимал участие в бомбардировке аэропорта в городе Шайрат в Сирии.
В январе текущего года в Черное море вошел эсминец «Дункан», принадлежащий ВМФ Великобритании. Официальное подтверждение сведениям о USS Ross пока обнародовано не было.
Автор: Махов Артем