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Nintendo объявила о допущенных ошибках в коде активации Bayonetta
Японская компания Nintendo объявила о допущенных ошибках при печатании кода загрузки первой части Bayonetta для портативной консоли Nintendo Switch. Проблема касается геймеров, купивших игру на картриджах.

Nintendo объявила о допущенных ошибках в коде активации Bayonetta


16 февраля на Switch вышли обе части Bayonetta. Покупатели физических носителей пытались активировать код для первой части, находящийся в коробке, но электронный магазин компании eShop выдавал ошибку. Они начали жаловаться в Сети, звонить в магазины, но никакого эффекта это не дало.

Позже Nintendo признала, что проблема не выдумана и пострадала некоторая часть поклонников серии игры. Компания посоветовала сообщать о невозможности активировать код в техническую поддержку или в колл-центр. После этого в комментариях геймеры подтвердили, что проблемы решаются, но не слишком оперативно. Японский разработчик игр и приставок принес официальные извинения.

Автор: Северов Андрей
Вчера, 18:50
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