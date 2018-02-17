Nintendo объявила о допущенных ошибках в коде активации Bayonetta
Японская компания Nintendo объявила о допущенных ошибках при печатании кода загрузки первой части Bayonetta для портативной консоли Nintendo Switch. Проблема касается геймеров, купивших игру на картриджах.
16 февраля на Switch вышли обе части Bayonetta. Покупатели физических носителей пытались активировать код для первой части, находящийся в коробке, но электронный магазин компании eShop выдавал ошибку. Они начали жаловаться в Сети, звонить в магазины, но никакого эффекта это не дало.
Позже Nintendo признала, что проблема не выдумана и пострадала некоторая часть поклонников серии игры. Компания посоветовала сообщать о невозможности активировать код в техническую поддержку или в колл-центр. После этого в комментариях геймеры подтвердили, что проблемы решаются, но не слишком оперативно. Японский разработчик игр и приставок принес официальные извинения.
16 февраля на Switch вышли обе части Bayonetta. Покупатели физических носителей пытались активировать код для первой части, находящийся в коробке, но электронный магазин компании eShop выдавал ошибку. Они начали жаловаться в Сети, звонить в магазины, но никакого эффекта это не дало.
Позже Nintendo признала, что проблема не выдумана и пострадала некоторая часть поклонников серии игры. Компания посоветовала сообщать о невозможности активировать код в техническую поддержку или в колл-центр. После этого в комментариях геймеры подтвердили, что проблемы решаются, но не слишком оперативно. Японский разработчик игр и приставок принес официальные извинения.
Автор: Северов Андрей