Сергей Лазарев показал свое фото в 13 лет
Сергей Лазарев показал снимок, на котором он изображен в 13 лет. По словам артиста, тогда он принимал участие в конкурсе «Браво, Брависсимо» в Италии.
«Вся жизнь является вечным соревнованием. Все мы постоянно испытываем себя, проверяя, на что мы способны и сможем ли мы сделать что-то лучше. У меня это начиналось именно так. Сейчас я продолжаю жить по этому принципу. Впереди есть много задуманного. Предлагаю поклонников присоединиться ко мне», - написал Лазарев.
Фанаты отметили, что певец проявлял таланты еще в детстве, что видно и по его современному творчеству. Публикация набрала более 12 тысяч лайков всего за несколько минут.
«Вся жизнь является вечным соревнованием. Все мы постоянно испытываем себя, проверяя, на что мы способны и сможем ли мы сделать что-то лучше. У меня это начиналось именно так. Сейчас я продолжаю жить по этому принципу. Впереди есть много задуманного. Предлагаю поклонников присоединиться ко мне», - написал Лазарев.
Фанаты отметили, что певец проявлял таланты еще в детстве, что видно и по его современному творчеству. Публикация набрала более 12 тысяч лайков всего за несколько минут.
Автор: Махов Артем