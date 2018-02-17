ФССП: Задолженность россиян приблизилась к 5 трлн рублей
Общая задолженность российского населения приблизилась к 5 трлн руб., речь идёт о кредитах различного срока действия, «коротких» займах и других банковских продуктах. Информация об этом отражена в предварительном докладе ФССП за 2017 год.
В сравнительных характеристиках с 2016 годом общая задолженность граждан страны изменилась, показав рост с 4,76 млн до 4,87 трлн руб. В прошедшем году приставы взыскали 6,63 млрд рублей, это превышает показатели позапрошлого года на 72,8 млрд руб. Из данной суммы в пользу юридических лиц и других кредиторов было взыскано 448,6 млрд руб. На протяжении 2017 года суммарное количество исполнительных производств возросло на 6 млн дел, достигнув 60,2 млн производств.
В прошедшем году в исполнении ФССП находились не менее 84,6 млн дел. Долги населения России показали рост: в 2015 году - 3,8 трлн руб., в 2014 году - 3 трлн руб., на протяжении 2013 года было зафиксировано 2,1 трлн руб.
В сравнительных характеристиках с 2016 годом общая задолженность граждан страны изменилась, показав рост с 4,76 млн до 4,87 трлн руб. В прошедшем году приставы взыскали 6,63 млрд рублей, это превышает показатели позапрошлого года на 72,8 млрд руб. Из данной суммы в пользу юридических лиц и других кредиторов было взыскано 448,6 млрд руб. На протяжении 2017 года суммарное количество исполнительных производств возросло на 6 млн дел, достигнув 60,2 млн производств.
В прошедшем году в исполнении ФССП находились не менее 84,6 млн дел. Долги населения России показали рост: в 2015 году - 3,8 трлн руб., в 2014 году - 3 трлн руб., на протяжении 2013 года было зафиксировано 2,1 трлн руб.
Автор: Семен Зайцев