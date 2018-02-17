В Цимлянском водохранилище под Ростовом найден скелет древнего кита
В Цимлянском водохранилище в Ростовской области найден скелет древнего кита. По информации от местной прессы, находку сделал один из жителей региона, который сообщил о ней в музей-заповедник Азов.
Кит мог быть одним из древнейших млекопитающих из представителей вида, обитавших в среднем эоцене. Его возраст составляет примерно 40 миллионов лет. Специалисты рассказали, что последние особи животного обитали в заливах океана Тетис. Особенностью кита является наличие задних конечностей длиной примерно в 60 сантиметров. На них располагались четыре пальца, которые могли использоваться для прыжков в высоту и в качестве опоры на рифах.
«Слабо развитые конечности не могли быть средством передвижения, но играли вспомогательную роль. Также киты, вероятнее всего, применяли их для спаривания. Также они обладали маленьким мозгом без возможности эхолокации», - рассказали специалисты.
Древние киты не могли поддерживать социальную структуру, ввиду чего чаще всего жили поодиночке. Только спустя несколько миллионов лет они научились обмениваться ультразвуковыми сообщениями, не слышными для уха человека. Вымирание вида может быть связано с похолоданием и появлением более крупных хищников.
Кит мог быть одним из древнейших млекопитающих из представителей вида, обитавших в среднем эоцене. Его возраст составляет примерно 40 миллионов лет. Специалисты рассказали, что последние особи животного обитали в заливах океана Тетис. Особенностью кита является наличие задних конечностей длиной примерно в 60 сантиметров. На них располагались четыре пальца, которые могли использоваться для прыжков в высоту и в качестве опоры на рифах.
«Слабо развитые конечности не могли быть средством передвижения, но играли вспомогательную роль. Также киты, вероятнее всего, применяли их для спаривания. Также они обладали маленьким мозгом без возможности эхолокации», - рассказали специалисты.
Древние киты не могли поддерживать социальную структуру, ввиду чего чаще всего жили поодиночке. Только спустя несколько миллионов лет они научились обмениваться ультразвуковыми сообщениями, не слышными для уха человека. Вымирание вида может быть связано с похолоданием и появлением более крупных хищников.
Автор: Махов Артем