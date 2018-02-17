Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018
exclusive / Наука

В Цимлянском водохранилище под Ростовом найден скелет древнего кита
В Цимлянском водохранилище в Ростовской области найден скелет древнего кита. По информации от местной прессы, находку сделал один из жителей региона, который сообщил о ней в музей-заповедник Азов.

В Цимлянском водохранилище под Ростовом найден скелет древнего кита


Кит мог быть одним из древнейших млекопитающих из представителей вида, обитавших в среднем эоцене. Его возраст составляет примерно 40 миллионов лет. Специалисты рассказали, что последние особи животного обитали в заливах океана Тетис. Особенностью кита является наличие задних конечностей длиной примерно в 60 сантиметров. На них располагались четыре пальца, которые могли использоваться для прыжков в высоту и в качестве опоры на рифах.

«Слабо развитые конечности не могли быть средством передвижения, но играли вспомогательную роль. Также киты, вероятнее всего, применяли их для спаривания. Также они обладали маленьким мозгом без возможности эхолокации», - рассказали специалисты.

Древние киты не могли поддерживать социальную структуру, ввиду чего чаще всего жили поодиночке. Только спустя несколько миллионов лет они научились обмениваться ультразвуковыми сообщениями, не слышными для уха человека. Вымирание вида может быть связано с похолоданием и появлением более крупных хищников.

Автор: Махов Артем
Вчера, 19:31
Читайте также
Командир ЧВК Вагнера Андрей Трошев
В Уфе скончалась 22-летняя рапиристка Татьяна
ФССП: Задолженность россиян приблизилась к 5 трлн
Петр Порошенко назвал условия, при которых пойдет
Бомбивший Сирию эсминец США зашел в Черное море
Хоккеистам перед матчем "Россия-США" запретили
Политолог оценил озвученные главой МИД Германии
Звезда соцсетей из Воронежа опубликовала
ФНС: С 1 июля малая торговля и общепит перейдут
Китай начал поставлять фрукты и овощи в Россию и
Источник: Встреча в "нормандском формате" в
Защитницы животных разделись в первый день Недели
Добавление комментария
Последние новости
18.02, 00:31 Голливудский актер Джон Траволта отмечает 64-й день
17.02, 23:58 В России 18 февраля православные отмечают Прощеное
17.02, 23:41 Специалист рассказал о темной материи и "микромире"
17.02, 23:23 Новый видеодрайвер Intel автоматически оптимизирует игры
17.02, 23:04 Командир ЧВК Вагнера Андрей Трошев прокомментировал
17.02, 23:00 Эксперты рассказали о пяти главных ошибках нового
17.02, 22:40 Подписчиков Саши Артемовой возмутило фото с Паниным
17.02, 22:19 «Дом-2»: Зрители считают, что после родов Ольга
17.02, 22:00 В рамках распродажи GOG.com предлагает скачать
17.02, 21:37 Разработчики подарят один биткоин первому, кто пройдёт
17.02, 21:31 В Башкирии нетерпеливая пациентка изрезала врача
17.02, 21:29 Бритни Спирс выложила видео исполнения фуэте
17.02, 21:28 В Фрязино было найдено тело неопознанного мужчины
17.02, 21:25 В Воронеже свыше 100 фанатов спели колыбельную
17.02, 21:21 Внедорожный пикап RAM 1500 получил спецверсию Sport
17.02, 21:20 Обложку глянцевого журнала впервые украсила
17.02, 21:16 В квартире на северо&#8209;западе Москвы обнаружен труп
17.02, 21:13 В Екатеринбурге школьники несколько часов играли рядом с
17.02, 21:11 При ДТП с грузовиком в Подмосковье погиб человек
17.02, 21:06 В НАТО объяснили причины невозможности вступления