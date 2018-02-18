“Робот” компании “АвтоВАЗ” обзавелся “ползучим” режимом
Специалисты компании “АвтоВАЗ” добавили в роботизированную трансмиссию “ползучий” режим. Благодаря последнему авто сможет осуществлять медленное движение сразу после того, как водитель освободит педаль тормоза от ноги.
Как отмечают представители компании, опробовать “ползучий” режим можно будет на авто LADA, оснащенных мотором объемом 1.8 литра, способным генерировать 122 лошадиные силы. Подобная функция от “АвтоВАЗ” окажется особенно удобной в крупных городах, где достаточно актуальной является проблема пробок, в которых транспорту приходится медленно передвигаться в очереди.
Прежде в случае с “роботом” для того, чтобы начать движение, водителю приходилось сперва убирать ногу с тормоза, а затем уже переносить ее на акселератор. Сейчас же, после указанного обновления, управление такой КПП осуществляется почти как и с классической АКПП. Примечательно, что “ползучий” режим у владельца транспорта имеется возможность активировать даже в случае использования заднего хода.
Как отмечают представители компании, опробовать “ползучий” режим можно будет на авто LADA, оснащенных мотором объемом 1.8 литра, способным генерировать 122 лошадиные силы. Подобная функция от “АвтоВАЗ” окажется особенно удобной в крупных городах, где достаточно актуальной является проблема пробок, в которых транспорту приходится медленно передвигаться в очереди.
Прежде в случае с “роботом” для того, чтобы начать движение, водителю приходилось сперва убирать ногу с тормоза, а затем уже переносить ее на акселератор. Сейчас же, после указанного обновления, управление такой КПП осуществляется почти как и с классической АКПП. Примечательно, что “ползучий” режим у владельца транспорта имеется возможность активировать даже в случае использования заднего хода.
Автор: Марина Вебер