Ученые: Борщ помогает женщинам сбросить лишние килограммы
Ученые национального университета Великобритании установили, что борщ способствует уменьшению веса. Женщины, желающие сбросить лишние килограммы, должны сделать акцент на данном блюде, в него входят свекла, томаты и другие полезные овощи.
Борщ способен сделать женщин стройнее, речь идёт о крайне положительных свойствах компонентов популярного блюда, включая капусту и лук. Особо отмечено польза свекольного сока, он выделяется в процессе зажаривания и пропаривания вместе с другими овощами. В данном случае, отмечают специалисты, это влияет на улучшение процесса метаболизма. Эндрю Регал и Деннис Мур, участники исследования, сделали акцент на том немаловажном аспекте, что свекла и томаты чрезвычайно полезны. В проведенном учеными эксперименте приняли участие около 100 девушек и молодых женщин, им предложили четыре раза в неделю есть борщ.
Соотношение объема сока свеклы с прочими ингредиентами должна была составлять в блюде 1:50, на 2-3 порции борща использовали одну свеклу. Спустя месяц исследователи установили, что участницы эксперимента сбросили каждая почти по 10 кг. Наряду с этим 26% девушек и женщин уменьшили свой вес на 5-10 кг, 47% - от 2 до 5 кг, 20% - от 500 г до 2 кг.
Борщ способен сделать женщин стройнее, речь идёт о крайне положительных свойствах компонентов популярного блюда, включая капусту и лук. Особо отмечено польза свекольного сока, он выделяется в процессе зажаривания и пропаривания вместе с другими овощами. В данном случае, отмечают специалисты, это влияет на улучшение процесса метаболизма. Эндрю Регал и Деннис Мур, участники исследования, сделали акцент на том немаловажном аспекте, что свекла и томаты чрезвычайно полезны. В проведенном учеными эксперименте приняли участие около 100 девушек и молодых женщин, им предложили четыре раза в неделю есть борщ.
Соотношение объема сока свеклы с прочими ингредиентами должна была составлять в блюде 1:50, на 2-3 порции борща использовали одну свеклу. Спустя месяц исследователи установили, что участницы эксперимента сбросили каждая почти по 10 кг. Наряду с этим 26% девушек и женщин уменьшили свой вес на 5-10 кг, 47% - от 2 до 5 кг, 20% - от 500 г до 2 кг.
Автор: Семен Зайцев