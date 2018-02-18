Рита Дакота вернула свою стройную фигуру после рождения ребенка
Рита Дакота несколько месяцев назад родила ребенка и уже вернула назад свою стройную фигуру. Звезда упорно занимается спортом и правильно питается.
Родители девочки вышли в свет уже спустя месяц после рождения ребенка и уже тогда были видны изменения. В следующие недели ее физическая форма только улучшалась. Сейчас, через 4 месяца, Дакота выкладывает множество фото в Instagram, хвастаясь потрясающей фигурой. Тело вернулось в прежнюю форму, на животе появился пресс.
Многие могли подумать, что певица не прилагала к этому никаких усилий, но это не так. Без увлечения спортом и способами правильного питания, Рита Дакота не вернула бы так быстро свой прежний внешний вид. Она пропагандирует здоровый образ жизни, обучает правильной диете, здоровому спорту без чрезмерных нагрузок и мучений.
Родители девочки вышли в свет уже спустя месяц после рождения ребенка и уже тогда были видны изменения. В следующие недели ее физическая форма только улучшалась. Сейчас, через 4 месяца, Дакота выкладывает множество фото в Instagram, хвастаясь потрясающей фигурой. Тело вернулось в прежнюю форму, на животе появился пресс.
Многие могли подумать, что певица не прилагала к этому никаких усилий, но это не так. Без увлечения спортом и способами правильного питания, Рита Дакота не вернула бы так быстро свой прежний внешний вид. Она пропагандирует здоровый образ жизни, обучает правильной диете, здоровому спорту без чрезмерных нагрузок и мучений.
Автор: Северов Андрей