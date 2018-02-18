"Однажды": Игорь Крутой рассказал о непростом характере Пугачевой
Игорь Крутой рассказал о непростом характере Аллы Пугачевой в рамках ТВ-шоу «Однажды». По словам композитора, от настроения Примадонны «зависят все».
«Если она задумала создать определенное настроение – она его создаст, можете не сомневаться, причем сделает это очень искусно, но вот если сама не в духе, то держитесь», - рассказал Крутой. При этом он отметил, что всегда уважительно относился к певице и считает, что она обладает невероятной харизмой и женским обаянием.
Их отношения всегда были непростыми, вспоминает композитор, объясняя все переменчивым характером Примадонны. Так, она могла без видимых причин обидеться и не приехать на его фестиваль. При этом они никогда плохо не отзывались друг о друге, тем более публично.
«Если она задумала создать определенное настроение – она его создаст, можете не сомневаться, причем сделает это очень искусно, но вот если сама не в духе, то держитесь», - рассказал Крутой. При этом он отметил, что всегда уважительно относился к певице и считает, что она обладает невероятной харизмой и женским обаянием.
Их отношения всегда были непростыми, вспоминает композитор, объясняя все переменчивым характером Примадонны. Так, она могла без видимых причин обидеться и не приехать на его фестиваль. При этом они никогда плохо не отзывались друг о друге, тем более публично.
Автор: Сёмина Виктория