Телеведущая Анастасия Трегубова показала поклонникам младшую дочь
Телеведущая Анастасия Трегубова, выступающая на Первом канале, показала своим поклонникам младшую дочь Нику. Ухаживать за ребенком ей помогают бабушки, а также супруг, который поддерживал теледиву во время беременности и частых перепадов настроения.
Третий ребенок в семьей Трегубовой появился на свет в конце января этого года. Телеведущая признается, что Ника нуждается в постоянном уходе, однако в этом ей помогают бабушки, а также супруг. Кроме того, младшие дети тоже не против заботиться о сестре, и, как только она окрепнет, действительно смогут быть в этом полезны. Трегубова подчеркнула, что ревности между чадами в ее семействе нет, и каждый был рад, услышав о появлении сестры.
Впрочем, оставаться в декрете надолго ведущая не намерена, и уже в марте готовится приступить к работе, чтобы уже в мае полноценно выходить в эфир. Также Трегубова желает поскорее вернуться в ту форму, в которой находилась до беременности, поэтому готова отправиться в зал и пересмотреть свой рацион.
Третий ребенок в семьей Трегубовой появился на свет в конце января этого года. Телеведущая признается, что Ника нуждается в постоянном уходе, однако в этом ей помогают бабушки, а также супруг. Кроме того, младшие дети тоже не против заботиться о сестре, и, как только она окрепнет, действительно смогут быть в этом полезны. Трегубова подчеркнула, что ревности между чадами в ее семействе нет, и каждый был рад, услышав о появлении сестры.
Впрочем, оставаться в декрете надолго ведущая не намерена, и уже в марте готовится приступить к работе, чтобы уже в мае полноценно выходить в эфир. Также Трегубова желает поскорее вернуться в ту форму, в которой находилась до беременности, поэтому готова отправиться в зал и пересмотреть свой рацион.
Автор: Марина Вебер