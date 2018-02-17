Юлия Ковальчук показала утреннее фото и рассказала о ежедневной рутине
Юлия Ковальчук обнародовала на своей странице в Instagram утреннее фото и рассказала о ежедневной рутине. По словам певицы, она встает с постели очень легко и не любит долго спать.
«Я всегда умываюсь холодной водой, так как в противном случае раскрыть глаза просто не получится. На голодный желудок нужно выпить стакан прохладной воды. Он запустит организм, так как начнет согревать жидкость. Не могу жить без хорошего и плотного завтрака, являющегося залогом успешного дня. Именно он становится залогом хорошего настроения», - рассказала Ковальчук под опубликованным фото.
Поклонники отметили, что отсутствие макияжа пришлось певице к лицу. На снимке она позирует перед зеркалом, делая утренние процедуры. Один из подписчиков заметил у нее в руках iPhone X, на которых и было сделано фото. Публикация за считанные минуты собрала более 17 тысяч лайков. Поклонники отметили, что редко придерживаются образа жизни, описанного Ковальчук.
«Я всегда умываюсь холодной водой, так как в противном случае раскрыть глаза просто не получится. На голодный желудок нужно выпить стакан прохладной воды. Он запустит организм, так как начнет согревать жидкость. Не могу жить без хорошего и плотного завтрака, являющегося залогом успешного дня. Именно он становится залогом хорошего настроения», - рассказала Ковальчук под опубликованным фото.
Поклонники отметили, что отсутствие макияжа пришлось певице к лицу. На снимке она позирует перед зеркалом, делая утренние процедуры. Один из подписчиков заметил у нее в руках iPhone X, на которых и было сделано фото. Публикация за считанные минуты собрала более 17 тысяч лайков. Поклонники отметили, что редко придерживаются образа жизни, описанного Ковальчук.
Автор: Махов Артем