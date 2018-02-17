Петр Порошенко назвал условия, при которых пойдет на переговоры с Россией
Петр Порошенко озвучил условия, при которых Киев покажет готовность идти на переговоры с Россией. Это возможно только в том случае, по словам президента страны, если целостность Украины будет полностью восстановлена.
Под своим высказываением Порошенко подразумевает возвращение Крыма в состав Украины, а также освобождение территории Донбасса от “российских солдат”. Лишь когда целостность страны восстановится в том положении, которое наблюдалось до событий Майдана, возможным станет обсуждение с российской стороной вопросов двустороннего взаимодействия и восстановления разного рода связей. Кроме того, в своем заявлении Порошенко подчеркнул, что в Украине отсутствует такая проблема как “внутренний конфликт”.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Петр Порошенко открыто призвал отказаться от демонстрации флага РФ, притом во всем мире. Такое заявление прозвучало в процессе выступления политика на полях Мюнхенской конференции, касающейся вопросов безопасности.
Под своим высказываением Порошенко подразумевает возвращение Крыма в состав Украины, а также освобождение территории Донбасса от “российских солдат”. Лишь когда целостность страны восстановится в том положении, которое наблюдалось до событий Майдана, возможным станет обсуждение с российской стороной вопросов двустороннего взаимодействия и восстановления разного рода связей. Кроме того, в своем заявлении Порошенко подчеркнул, что в Украине отсутствует такая проблема как “внутренний конфликт”.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Петр Порошенко открыто призвал отказаться от демонстрации флага РФ, притом во всем мире. Такое заявление прозвучало в процессе выступления политика на полях Мюнхенской конференции, касающейся вопросов безопасности.
Автор: Марина Вебер