СМИ: Дарья Донцова переживает из-за возможного рецидива рака
Дарья Донцова не раз рассказывала, как она вела нелёгкую борьбу с онкологическим заболеванием. Много лет назад писательнице поставили диагноз - рак груди, причём на последней, четвёртой стадии, сообщают СМИ.
Известный литератор сообщила, что из-за давней и крайне опасной болезни ей приходится идти на некоторые жертвы, она может отдыхать исключительно в тех городах, которые имеют определённый климат. Помимо этого звезда постоянно следит за своим самочувствием в ходе занятий спортом. Автор популярных иронических детективов делает всё возможное, чтобы рецидив её не настиг. В эфире телевизионной передачи «Секрет на миллион» Дарья Донцова сообщила о своих проблемах. После химиотерапии ей было достаточно сложно дышать, но находясь на свежем воздухе она чувствовала себя лучше.
Писательница не забывает о ежегодном отдыхе, причём врачи категорически запретили ей летать в страны, имеющих климат, резко отличающийся от российского. Донцова часто посещает Париж, так как климат столицы Франции похож на московский. «И то за пределы города я всё равно не выбираюсь», - подчеркнула звезда.
Известный литератор сообщила, что из-за давней и крайне опасной болезни ей приходится идти на некоторые жертвы, она может отдыхать исключительно в тех городах, которые имеют определённый климат. Помимо этого звезда постоянно следит за своим самочувствием в ходе занятий спортом. Автор популярных иронических детективов делает всё возможное, чтобы рецидив её не настиг. В эфире телевизионной передачи «Секрет на миллион» Дарья Донцова сообщила о своих проблемах. После химиотерапии ей было достаточно сложно дышать, но находясь на свежем воздухе она чувствовала себя лучше.
Писательница не забывает о ежегодном отдыхе, причём врачи категорически запретили ей летать в страны, имеющих климат, резко отличающийся от российского. Донцова часто посещает Париж, так как климат столицы Франции похож на московский. «И то за пределы города я всё равно не выбираюсь», - подчеркнула звезда.
Автор: Семен Зайцев