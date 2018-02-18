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Дмитрий Дмитренко из «Дома-2» смотрит интимные видео из прошлого Ольги Рапунцель
Дмитрий Дмитренко из «Дома-2» смотрит интимные видео из ее прошлого. Об этом уверенно заявила его избранница Ольга Рапунцель., комментируя странные результаты ее супруга на детекторе лжи.

Дмитрий Дмитренко из «Дома-2» смотрит интимные видео из прошлого Ольги Рапунцель


«Да, он смотрит мои старые видео, но его это очень заводит, я не против, ведь это говорит только об одном – никого у Димы на стороне нет», - заявила Рапунцель.

В настоящий момент пара подыскивает жилье в Москве. Несмотря на сложные отношения, Рапунцель уверена в сильном чувстве Дмитренко к ней и собирается развивать их в гармоничном русле. Сам Дмитренко тоже старается «не упасть в грязь лицом», как отмечают поклонники телестройки, и всячески пытается угодить своей любимой.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 06:00
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Источник: Встреча в "нормандском формате" в
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