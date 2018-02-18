Дмитрий Дмитренко из «Дома-2» смотрит интимные видео из прошлого Ольги Рапунцель
Дмитрий Дмитренко из «Дома-2» смотрит интимные видео из ее прошлого. Об этом уверенно заявила его избранница Ольга Рапунцель., комментируя странные результаты ее супруга на детекторе лжи.
«Да, он смотрит мои старые видео, но его это очень заводит, я не против, ведь это говорит только об одном – никого у Димы на стороне нет», - заявила Рапунцель.
В настоящий момент пара подыскивает жилье в Москве. Несмотря на сложные отношения, Рапунцель уверена в сильном чувстве Дмитренко к ней и собирается развивать их в гармоничном русле. Сам Дмитренко тоже старается «не упасть в грязь лицом», как отмечают поклонники телестройки, и всячески пытается угодить своей любимой.
«Да, он смотрит мои старые видео, но его это очень заводит, я не против, ведь это говорит только об одном – никого у Димы на стороне нет», - заявила Рапунцель.
В настоящий момент пара подыскивает жилье в Москве. Несмотря на сложные отношения, Рапунцель уверена в сильном чувстве Дмитренко к ней и собирается развивать их в гармоничном русле. Сам Дмитренко тоже старается «не упасть в грязь лицом», как отмечают поклонники телестройки, и всячески пытается угодить своей любимой.
Автор: Сёмина Виктория