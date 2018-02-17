В бенчмарке появились характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy J4
В бенчмарке Geekbench засветились характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy J4 от южнокорейского бренда. По словам экспертов, указанное устройство уже готово к официальному анонсу.
Samsung Galaxy J4 оснастили процессором Exynos 7570 на четыре ядра, а объем ОЗУ составит 2 ГБ. Мощности устройства хватит на выполнение всех ключевых функций вроде просмотра видео, чтения книг, интернет-серфинга и т.д. Кроме того, уже из коробки гаджет будет предлагаться с современным ПО в виде Android 8.0 Oreo.
Пока какие-либо более развернутые данные об Exynos 7570 отсутствуют, но инсайдеры прогнозируют, что Samsung Galaxy J4 оснастят металлическим корпусом, всеми необходимыми модулями и разъемами. Презентовать смартфон широким массам должны либо в конце весны этого года, либо в начале лета. О стоимости гаджета пока говорить рано, ее озвучат ближе к старту продаж.
Ранее, как сообщали общественность “Актуальные новости”, в Сети был обнародован первый официальный тизер Samsung Galaxy S9.
Samsung Galaxy J4 оснастили процессором Exynos 7570 на четыре ядра, а объем ОЗУ составит 2 ГБ. Мощности устройства хватит на выполнение всех ключевых функций вроде просмотра видео, чтения книг, интернет-серфинга и т.д. Кроме того, уже из коробки гаджет будет предлагаться с современным ПО в виде Android 8.0 Oreo.
Пока какие-либо более развернутые данные об Exynos 7570 отсутствуют, но инсайдеры прогнозируют, что Samsung Galaxy J4 оснастят металлическим корпусом, всеми необходимыми модулями и разъемами. Презентовать смартфон широким массам должны либо в конце весны этого года, либо в начале лета. О стоимости гаджета пока говорить рано, ее озвучат ближе к старту продаж.
Ранее, как сообщали общественность “Актуальные новости”, в Сети был обнародован первый официальный тизер Samsung Galaxy S9.
Автор: Марина Вебер