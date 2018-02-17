СМИ сообщают о взрыве на заводе по производству масла во Франции
В размещенном на территории Франции заводе по производству масла прогремел взрыв. Соответствующие сведения предоставляют общественности иностранные массмедиа, ссылаясь на заявления очевидцев.
О взрыве на заводе широким массам стало известно днем субботы, 17 февраля, а произошел он во французском городе Дьеп. Очевидцы делятся в соцсетях видео непосредственно с места событий, где можно рассмотреть серьезное задымление, наблюдаемое над производственными мощностями. Предварительно, в результате вышеупомянутого происшествия один человек скончался, кроме того, еще десять граждан числятся как пропавшие без вести и их поиски сейчас продолжаются.
Работу на месте чрезвычайной ситуации сейчас ведут представители ряда экстренных служб города, и всего там насчитывается по меньшей мере 40 спасателей, занимающихся поисками пропавших и борьбой с возгоранием. Неизвестно, удалось ли погасить пламя, также не уточняется, что послужило причиной вышеуказанного происшествия и каковы его масштабы.
О взрыве на заводе широким массам стало известно днем субботы, 17 февраля, а произошел он во французском городе Дьеп. Очевидцы делятся в соцсетях видео непосредственно с места событий, где можно рассмотреть серьезное задымление, наблюдаемое над производственными мощностями. Предварительно, в результате вышеупомянутого происшествия один человек скончался, кроме того, еще десять граждан числятся как пропавшие без вести и их поиски сейчас продолжаются.
Работу на месте чрезвычайной ситуации сейчас ведут представители ряда экстренных служб города, и всего там насчитывается по меньшей мере 40 спасателей, занимающихся поисками пропавших и борьбой с возгоранием. Неизвестно, удалось ли погасить пламя, также не уточняется, что послужило причиной вышеуказанного происшествия и каковы его масштабы.
Автор: Марина Вебер