Хоккейная сборная России обыграла американцев со счетом 4:0
Хоккейная сборная России смогла обыграть американцев со счетом 4:0. По две шайбы забили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.
С начала встречи игроки российской сборной взяли инициативу в свои руки. На восьмой минуте игры отличился Прохоркин, он закинул в ворота американцев первую шайбу. Когда закончился перерыв он повторил свой успешный бросок, американская сторона ничем не смогла ответить. Времени до начала второго перерыва оставалось несколько секунд и Ковальчук в третий раз прорвал оборону соперника и провел шайбу мимо вратаря. После отдыха получился дубль как у Прохоркина, сборная США снова пропустила гол.
После такого мощного натиска россиян североамериканские оппоненты ничего противопоставить не смогли. Счет 4:0 до конца игры так и не сдвинулся с места.
С начала встречи игроки российской сборной взяли инициативу в свои руки. На восьмой минуте игры отличился Прохоркин, он закинул в ворота американцев первую шайбу. Когда закончился перерыв он повторил свой успешный бросок, американская сторона ничем не смогла ответить. Времени до начала второго перерыва оставалось несколько секунд и Ковальчук в третий раз прорвал оборону соперника и провел шайбу мимо вратаря. После отдыха получился дубль как у Прохоркина, сборная США снова пропустила гол.
После такого мощного натиска россиян североамериканские оппоненты ничего противопоставить не смогли. Счет 4:0 до конца игры так и не сдвинулся с места.
Автор: Северов Андрей