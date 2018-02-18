Участники «Битвы экстрасенсов» посетят Самару 25 февраля
Участники популярной телепередачи «Битва экстрасенсов» намерены провести встречу в торговом центре «Аврора» в Самаре, 25 февраля. Речь идёт о Татьяне Жмакиной, Татьяне Лариной и Анатолий Леденёве, они встретятся с жителями города, звезды посетят его с целью участия в конференции.
В ходе ответственного мероприятия участники известного шоу пообщаются с жителями города. Местом проведения выбрана основная сцена в районе фудкорта (на четвёртом этаже), вход для всех желающих свободный. Начало встречи в 14:00 (по местному времени). В Сети Виктория Райдос рассказала, почему люди могут ощущать плохое настроение на протяжении февраля. По мнению мага, это вызвано нехваткой солнечных лучей, их отсутствие приводит к ухудшению настроения.
Райдос призвала людей не пытаться искать причины в самих себе, посоветовав дождаться Солнца, и тогда всё улучшится. Многие фолловеры согласились с магом, отметив, что солнечные лучи активно способствуют желанию жить и вызывают радость.
В ходе ответственного мероприятия участники известного шоу пообщаются с жителями города. Местом проведения выбрана основная сцена в районе фудкорта (на четвёртом этаже), вход для всех желающих свободный. Начало встречи в 14:00 (по местному времени). В Сети Виктория Райдос рассказала, почему люди могут ощущать плохое настроение на протяжении февраля. По мнению мага, это вызвано нехваткой солнечных лучей, их отсутствие приводит к ухудшению настроения.
Райдос призвала людей не пытаться искать причины в самих себе, посоветовав дождаться Солнца, и тогда всё улучшится. Многие фолловеры согласились с магом, отметив, что солнечные лучи активно способствуют желанию жить и вызывают радость.
Автор: Семен Зайцев