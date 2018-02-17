На дамбе в Астрахани обнаружен труп мужчины
На дамбе в Астрахани обнаружен труп неизвестного мужчины. Сведения о случившемся предоставляются СМИ, которые ссылаются на источники в органах правопорядка города.
Согласно предоставленным источниками сведениям, труп гражданина удалось обнаружить в субботу, 17 февраля, в Трусовском районе. Личность покойного гражданина официально не разглашается, однако, по предварительным сведениям, тело может принадлежать пропавшему без вести местному жителю. В частности, мужчина ушел на рыбалку еще в 2017 году, однако после этого бесследно пропал и его поиски продолжались.
Как передает “Астрахань 24”, на месте случившегося ведут работу сотрудники органов правопорядка города, устанавливая все обстоятельства произошедшего. В частности, специалистам предстоит выяснить, когда и при каких обстоятельствах наступила смерть гражданина, для чего потребуется проведение судмедэкспертизы.
Ранее на реке Кутум в Астрахани, как сообщали “Актуальные новости”, было найдено тело вмерзшего в лед мужчины.
Согласно предоставленным источниками сведениям, труп гражданина удалось обнаружить в субботу, 17 февраля, в Трусовском районе. Личность покойного гражданина официально не разглашается, однако, по предварительным сведениям, тело может принадлежать пропавшему без вести местному жителю. В частности, мужчина ушел на рыбалку еще в 2017 году, однако после этого бесследно пропал и его поиски продолжались.
Как передает “Астрахань 24”, на месте случившегося ведут работу сотрудники органов правопорядка города, устанавливая все обстоятельства произошедшего. В частности, специалистам предстоит выяснить, когда и при каких обстоятельствах наступила смерть гражданина, для чего потребуется проведение судмедэкспертизы.
Ранее на реке Кутум в Астрахани, как сообщали “Актуальные новости”, было найдено тело вмерзшего в лед мужчины.
Автор: Марина Вебер