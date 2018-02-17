В Сети появились новые изображения Meizu 15 Plus
В сети появились новые фотоизображения смартфона Meizu модели 15 Plus. На них новинка показывается с помощью средств компьютерной графики.
К сожалению, отмечают эксперты, помимо самих изображений, производитель не указывает техническую характеристику модели. Исходя из представленных фото, экран 15 Plus получил изогнутую форму. При этом он занимает переднюю поверхность практически полностью, из-за чего место для дактилоскопического датчика на ней отсутствует.
К сожалению, отмечают эксперты, помимо самих изображений, производитель не указывает техническую характеристику модели. Исходя из представленных фото, экран 15 Plus получил изогнутую форму. При этом он занимает переднюю поверхность практически полностью, из-за чего место для дактилоскопического датчика на ней отсутствует.
Автор: Сёмина Виктория