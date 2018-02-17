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На Москве-реке четыре человека провалились под лед
В субботу, 17 февраля, на Москве-реке четверо граждан провалились под лед, что произошло во время катания на снегоходах. Сотрудникам МЧС впоследствии удалось успешно вытащить людей из воды, о чем информирует общественность ТАСС.

На Москве-реке четыре человека провалились под лед

Согласно предоставленным СМИ сведениям, инцидент имел место недалеко от станции Рублево. Вблизи одного из домов, размещенных по улице Василия Ботылева, в акватории Москва-реки очевидцам удалось заметить трех человек, провалившихся под лед. На место в оперативном порядке вызвали спасателей, которые быстро вытащили потерпевших из воды.

Однако позже выяснилось, что вместе со спасенными гражданами также находилась девушка, которую затянуло под лед. На ее поиски направлена группа водолазов, однако пока сведений о судьбе пропавшей не предоставлялось, но спасательная операция не прекращается. Предварительно, в момент произошедшего молодые люди катались по замерзшей Москва-реке на снегоходах, по факту происшествия также проводится соответствующая проверка.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 19:18
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