В сети Weibo опубликовали результаты Nubia NX606J по AnTuTu
В популярной Weibo появились результаты испытаний Nubia NX606J по AnTuTu. В китайской соцсети, аналоге Twitter, опубликованы итоги тестирования смартфона (в бенчмарке AnTuTu), размещен и скриншот гаджета.
Кодовое наименование нового мобильного устройства - Nubia NX606J. По мнению экспертов, речь идёт о модели Nubia Z19, его появление ожидается в скором времени. Девайс укомплектовали чипом Qualcomm Snapdragon-845, экран изделия имеет разрешение 2160 х 108 пикселей (Full HD+). Объем оперативной памяти смартфона составляет в минимуме 6 Гб, объем на ПЗУ – 32 Гб. Гаджет является начальной модификацией, но на рынок может поступить более мощная версия с параметрами 8, 64 или 128 Гб. Смартфон работает на ОС Android 8.0 Oreo.
При тестировании Nubia NX606J заработал 271,674 тыс. балла. Выход новинки запланирован на весну 2018 года, в рамках ожидаемого в Барселоне (Испания) мероприятия MWC 2018 гаджет, по мнению экспертов, официально представлен не будет.
Кодовое наименование нового мобильного устройства - Nubia NX606J. По мнению экспертов, речь идёт о модели Nubia Z19, его появление ожидается в скором времени. Девайс укомплектовали чипом Qualcomm Snapdragon-845, экран изделия имеет разрешение 2160 х 108 пикселей (Full HD+). Объем оперативной памяти смартфона составляет в минимуме 6 Гб, объем на ПЗУ – 32 Гб. Гаджет является начальной модификацией, но на рынок может поступить более мощная версия с параметрами 8, 64 или 128 Гб. Смартфон работает на ОС Android 8.0 Oreo.
При тестировании Nubia NX606J заработал 271,674 тыс. балла. Выход новинки запланирован на весну 2018 года, в рамках ожидаемого в Барселоне (Испания) мероприятия MWC 2018 гаджет, по мнению экспертов, официально представлен не будет.
Автор: Семен Зайцев