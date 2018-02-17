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В Porsche назвали пятерку автомобилей с лучшим звуком выхлопа
Представители компании Porsche провели необычное исследование, в ходе которого выбрали пятерку автомобилей с лучшим звуком выхлопа. В перечень вошли исключительно модели вышеупомянутого производителя.

В Porsche назвали пятерку автомобилей с лучшим звуком выхлопа

Первое место рейтинга досталось 911 Carrera RS 2.7, который увидел мир ограниченным тиражом. Вторую позицию, по мнению представителей компании, занимает пользовавшийся популярностью в прошлом Porsche 550 Spyder, оснащеный 110-сильным мотором. Тройку лидеров закрывает относительно новый 911 GT3 RS, имеющий двигатель объемом 4.0 литра, способный генерировать 500 “лошадок”.

В ТОП-5 моделей с лучшим звуком бренд Porsche также решил включить гиперкар 918 Spyder. Последнюю позицию вышеуказанного перечня закрывает Carrera GT. Данное авто имеет десятилитровый мотор на 5.7 литров. Выводы специалистов делались на основе сравнения “звучания” выхлопа у разных моделей марки.

Ранее, как информировали “Актуальные новости”, в Сети были обнародованы снимки обновленного Porsche 911 GT3 RS.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 20:40
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