Экс-участница шоу «Дом-2» Марина Черкасова покорила поклонников сексапильной фотографией
Бывшая участница шоу «Дом-2» Марина Черкасова после изнурительных тренировок в спортивном зале покорила поклонников сексапильной фотографией. При этом она пожаловалась на плохую память.
Марина Черкасова добилась больших результатов в спортивном зале и решила продемонстрировать свою фигуру на суд общественности. Она пожаловалась на нехватку сил и сильную мышечную боль после тренировок, но которую ей приятно испытывать. Звезда также упомянула слабую память и попросила совета в подборе препаратов для ее улучшения.
Подписчики ничего не смогли посоветовать Марине Черкасовой, но оставили много хвалебных комментариев в адрес ее физической формы. Они отметили значительные изменения после занятий. Фотография набрала 32 тысячи «лайков» и 230 комментариев.
Марина Черкасова добилась больших результатов в спортивном зале и решила продемонстрировать свою фигуру на суд общественности. Она пожаловалась на нехватку сил и сильную мышечную боль после тренировок, но которую ей приятно испытывать. Звезда также упомянула слабую память и попросила совета в подборе препаратов для ее улучшения.
Подписчики ничего не смогли посоветовать Марине Черкасовой, но оставили много хвалебных комментариев в адрес ее физической формы. Они отметили значительные изменения после занятий. Фотография набрала 32 тысячи «лайков» и 230 комментариев.
Автор: Северов Андрей