Эксперты назвали ТОП-10 наиболее надежных кроссоверов 2018 года
Эксперты базирующейся в Германии компании Tuv провели исследование и составили ТОП-10 кроссоверов, отличающихся наибольшей надежностью для 2018 года. В перечень включены модели в возрасте двух-трех лет.
На первое место эксперты поставили Mercedes-Benz GLK, ведь за несколько лет с необходимостью везти транспорт в сервисный центр столкнулись не более 2,6% граждан. Вторую позицию занимает еще одна разработка немецкого бренда — M-klasse, поскольку в данном случае показатель составил всего 2,8%. Не менее 3% владельцев премиального авто Audi Q3 в ходе нескольколетней эксплуатации авто столкнулись с необходимостью посещения сервиса. Аналогичный результат отмечен также и в случае с Audi Q5. ТОП-5 закрывает еще один “немец” — BMW X1.
Вторая половина рейтинга, составленного экспертами, состоит фактически только из японского транспорта. Так, сразу за лидирующей пятеркой разместились как Toyota RAV4 и Mitsubishi ASX. Кроме того, в перечне оказались Honda CR-V и Suzuki SX4, пока на последнем месте стоит Mazda CX-5 , имея результат 4,2%.
На первое место эксперты поставили Mercedes-Benz GLK, ведь за несколько лет с необходимостью везти транспорт в сервисный центр столкнулись не более 2,6% граждан. Вторую позицию занимает еще одна разработка немецкого бренда — M-klasse, поскольку в данном случае показатель составил всего 2,8%. Не менее 3% владельцев премиального авто Audi Q3 в ходе нескольколетней эксплуатации авто столкнулись с необходимостью посещения сервиса. Аналогичный результат отмечен также и в случае с Audi Q5. ТОП-5 закрывает еще один “немец” — BMW X1.
Вторая половина рейтинга, составленного экспертами, состоит фактически только из японского транспорта. Так, сразу за лидирующей пятеркой разместились как Toyota RAV4 и Mitsubishi ASX. Кроме того, в перечне оказались Honda CR-V и Suzuki SX4, пока на последнем месте стоит Mazda CX-5 , имея результат 4,2%.
Автор: Марина Вебер