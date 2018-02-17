Эксперты озвучили самые популярные методы угона автомобилей
На основе статистики МВД РФ эксперты составили перечень популярных способов завладения чужим автомобилем. Невзирая на новые технологии у злоумышленников наиболее популярным считается традиционный взлом.
Согласно представленной в ведомстве информации, диапазон приёмов у воров широк: от хищения ключей до грубой силы. В некоторых случаях используется оборудование из сферы высоких технологий. Самым простым способом забраться в салон является разбивание стекла, вслед за этим личинку замка зажигания поворачивают воротком или дубликатом ключа. Иногда удаётся заменить ключи при осмотре «покупателем» реализуемого авто, которое владелец не использует. Вслед за этим остаётся выяснить, где хранится автомобиль. В случае угонов дорогих иномарок злоумышленники применяют радиоэлектронные устройства. Это необходимо для проникновения в салон путём блокирования сигнализации. Для управления системами контроля дистанционного управления замками дверей с целью их обмана используются «код-грабберы».
Применяют и методы взлома иммобилайзера мотора за счёт активации «программаторов». Они помогают подключаться к диагностическому разъёму машины, записывая информацию о другом ключе зажигания или смартключе, имеющегося у мошенников. Это позволяет запустить двигатель автомобиля.
Согласно представленной в ведомстве информации, диапазон приёмов у воров широк: от хищения ключей до грубой силы. В некоторых случаях используется оборудование из сферы высоких технологий. Самым простым способом забраться в салон является разбивание стекла, вслед за этим личинку замка зажигания поворачивают воротком или дубликатом ключа. Иногда удаётся заменить ключи при осмотре «покупателем» реализуемого авто, которое владелец не использует. Вслед за этим остаётся выяснить, где хранится автомобиль. В случае угонов дорогих иномарок злоумышленники применяют радиоэлектронные устройства. Это необходимо для проникновения в салон путём блокирования сигнализации. Для управления системами контроля дистанционного управления замками дверей с целью их обмана используются «код-грабберы».
Применяют и методы взлома иммобилайзера мотора за счёт активации «программаторов». Они помогают подключаться к диагностическому разъёму машины, записывая информацию о другом ключе зажигания или смартключе, имеющегося у мошенников. Это позволяет запустить двигатель автомобиля.
Автор: Семен Зайцев