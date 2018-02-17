Из-за угрозы теракта в Воронеже эвакуировали Центральный автовокзал
В Воронеже проведена эвакуация Центрального автовокзала города, причиной чему послужила угроза теракта. Сведения о случившемся предоставлены представителями пресс-ведомства регионального УМВД.
Полиция сообщает, что об угрозе теракта в Воронеже стало известно ближе к 16:20 субботы, 17 февраля. Мужчина, чья личность не раскрывается, заявил, что стал свидетелем достаточно подозрительного разговора. В частности, некий гражданин высказался о намерении взорвать Центральный автовокзал. После появления информации о возможном взрыве на место оперативно прибыли стражи порядка. В течение последующих 20 минут проводилась эвакуация здания вокзала, и всего за его пределы вывели порядка 50 человек.
После тщательного осмотра непосредственно вокзала и прилегающих территорий выявить какие-либо угрожающие жизням других предметы не удалось. Сейчас сотрудники органов правопорядка ведут беседу со свидетелем, пытаясь разобраться в обстоятельствах инцидента. Кроме того, известно, что после окончания обыска работа вокзала вернулась к нормальному режиму.
Полиция сообщает, что об угрозе теракта в Воронеже стало известно ближе к 16:20 субботы, 17 февраля. Мужчина, чья личность не раскрывается, заявил, что стал свидетелем достаточно подозрительного разговора. В частности, некий гражданин высказался о намерении взорвать Центральный автовокзал. После появления информации о возможном взрыве на место оперативно прибыли стражи порядка. В течение последующих 20 минут проводилась эвакуация здания вокзала, и всего за его пределы вывели порядка 50 человек.
После тщательного осмотра непосредственно вокзала и прилегающих территорий выявить какие-либо угрожающие жизням других предметы не удалось. Сейчас сотрудники органов правопорядка ведут беседу со свидетелем, пытаясь разобраться в обстоятельствах инцидента. Кроме того, известно, что после окончания обыска работа вокзала вернулась к нормальному режиму.
Автор: Марина Вебер