В Сети показали похожих на Ольгу Бузову порноактрис
В Сети показали похожих на Ольгу Бузову порноактрис. Схожие черты лица были обнаружены у телеведущей с семью представительницами порноиндустрии.
Так, максимальное сходство интернет-пользователи отметили с Моникой Сантьяго. 42-летняя порнозвезда удивительно похожа на певицу не только чертами лица, но и мимикой. Также было замечено сходство с американками: 22-летней Белль Бронкс и 35-летней Кармеллой Бинг. При этом губы Бузовой по своей пышности оказались в более выигрышном варианте, отмечают пользователи Сети, однако известно, что теледива увеличивала губы, поэтому они отметили ей «минус один балл за ненатуральность».
Схожими с ней оказались 38-летняя Ава Аддамс из Великобритании и 32-летняя Лила Стар (США). При этом максимальное сходство замечено в губах и глазах. А вот чешка Лора Лайон и албанка Брин Бенсон хоть и имеют визуальное сходство с телезвездой, но достаточно поверхностное.
Так, максимальное сходство интернет-пользователи отметили с Моникой Сантьяго. 42-летняя порнозвезда удивительно похожа на певицу не только чертами лица, но и мимикой. Также было замечено сходство с американками: 22-летней Белль Бронкс и 35-летней Кармеллой Бинг. При этом губы Бузовой по своей пышности оказались в более выигрышном варианте, отмечают пользователи Сети, однако известно, что теледива увеличивала губы, поэтому они отметили ей «минус один балл за ненатуральность».
Схожими с ней оказались 38-летняя Ава Аддамс из Великобритании и 32-летняя Лила Стар (США). При этом максимальное сходство замечено в губах и глазах. А вот чешка Лора Лайон и албанка Брин Бенсон хоть и имеют визуальное сходство с телезвездой, но достаточно поверхностное.
Автор: Сёмина Виктория