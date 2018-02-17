В Уфе скончалась 22-летняя рапиристка Татьяна Голосеева
В Уфе из жизни ушла рапиристка Татьяна Голосеева, которой было всего 22 года. Соответствующие сведения впоследствии подтвердили и представители Федерации фехтования Республики Башкортостан.
По данным, предоставленным в обращении со стороны федерации, смерть Голосеевой наступила еще 15 февраля, когда спортсменка находилась на 23 году жизни. В сообщении также выражаются соболезнования в адрес родных и близких девушки. Родилась рапиристка в 1995 году, учеба ее проходила в школе-интернате Уфы, имеющей спортивный уклон, затем получила образование в институте физической культуры Башкирии. Уже в 2015 году покойной деятельнице удалось добиться статуса мастера спорта.
В 2012 Татьяна Голосеева смогла заполучить серебряную награду первенства Европы, а в 2015 ей присвоили статус чемпиона Европы, но на этот раз в командном зачете. Источниками не раскрываются причины кончины молодой спортсменки, лишь отмечается, что та оказалась “скоропостижной”.
По данным, предоставленным в обращении со стороны федерации, смерть Голосеевой наступила еще 15 февраля, когда спортсменка находилась на 23 году жизни. В сообщении также выражаются соболезнования в адрес родных и близких девушки. Родилась рапиристка в 1995 году, учеба ее проходила в школе-интернате Уфы, имеющей спортивный уклон, затем получила образование в институте физической культуры Башкирии. Уже в 2015 году покойной деятельнице удалось добиться статуса мастера спорта.
В 2012 Татьяна Голосеева смогла заполучить серебряную награду первенства Европы, а в 2015 ей присвоили статус чемпиона Европы, но на этот раз в командном зачете. Источниками не раскрываются причины кончины молодой спортсменки, лишь отмечается, что та оказалась “скоропостижной”.
Автор: Марина Вебер