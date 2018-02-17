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В НАТО объяснили причины невозможности вступления Украины в альянс
В НАТО озвучили точку зрения руководства альянса, согласно которой Украина, претендующая на членство в организации, не может рассчитывать на это. Позицию ведомства изложила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

В НАТО объяснили причины невозможности вступления Украины в альянс

Помимо Украины имеются другие государства, желающие стать членами Северо-Атлантического альянса, заявила Гетемюллер. Вслед за этим замруководителя организации напомнила, что членами НАТО хотели бы стать Грузия, Македония, Босния и Герцеговина. По мнению замглавы блока, миновало 10 лет с момента проведения саммита в Бухаресте. На нём Киеву было отказано в предоставлении Плана действий в отношении членства в альянсе. Тогда же было дано обещание, что в перспективе страна может стать членом организации. При этом было отмечено, что данный план не стал до сих пор приоритетом для властей Украины.

Гетемюллер подчеркнула, что страна является единственной из четырёх других, не заявившей, что стремится к получению Плана действий относительно членства как части своей национальной политики. «Именно данный аспект является путём к вхождению в НАТО», - подчеркнула замруководителя блока.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 21:06
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