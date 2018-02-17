При ДТП с грузовиком в Подмосковье погиб человек
При ДТП с участием грузового авто на территории Подмосковья погиб человек. Кроме того, источниками также предоставляются сведения о по меньшей мере двух пострадавших гражданах.
Согласно имеющимся данным, инцидент отмечен в Подмосковье днем субботы, 17 февраля. На Рязано-Каширском шоссе не смогли развернуться два легковых авто и грузовой транспорт. Предварительно, участниками столкновения стали автомобили Toyota и Hyundai, а также МАЗ. Согласно заявлениям очевидцев, на месте ДТП от полученных травм скончался один из участвовавших в столкновении водителей. Кроме того, двум гражданам потребовалась помощь медицинских работников и их госпитализировали в больницу, но о характере полученных повреждений сведений пока нет.
Сейчас, согласно сообщениям отечественных массмедиа, работу на месте аварии в Подмосковье ведут сотрудники местных органов правопорядка, устанавливаются ключевые обстоятельства тройного ДТП и его причины. Позже, после проверки, может приниматься процессуальное решение.
Согласно имеющимся данным, инцидент отмечен в Подмосковье днем субботы, 17 февраля. На Рязано-Каширском шоссе не смогли развернуться два легковых авто и грузовой транспорт. Предварительно, участниками столкновения стали автомобили Toyota и Hyundai, а также МАЗ. Согласно заявлениям очевидцев, на месте ДТП от полученных травм скончался один из участвовавших в столкновении водителей. Кроме того, двум гражданам потребовалась помощь медицинских работников и их госпитализировали в больницу, но о характере полученных повреждений сведений пока нет.
Сейчас, согласно сообщениям отечественных массмедиа, работу на месте аварии в Подмосковье ведут сотрудники местных органов правопорядка, устанавливаются ключевые обстоятельства тройного ДТП и его причины. Позже, после проверки, может приниматься процессуальное решение.
Автор: Марина Вебер