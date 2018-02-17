Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Бритни Спирс выложила видео исполнения фуэте
Бритни Спирс достигла больших успехов в хореографии и выложила видео в Instagram, как она исполняет фуэте. Возможно, знаменитая певица старается держать форму для своего будущего молодого мужа.

Бритни Спирс выложила видео исполнения фуэте


Бритни Спирс часто добавляет на свою страничку видео утренних тренировок, где она выполняет большой комплекс упражнений для всех групп мышц. Но, оказалось, что этого ей мало и она решила заняться балетными танцами. Исполнение фуэте – это не простое упражнение в данном виде творчества.

Певица сейчас встречается с тренером по фитнесу, который моложе ее на 13 лет и предлагает звезде выйти замуж. Ходят слухи, что она планирует родить с ним еще одного ребенка. Для реализации этих планов Спирс понадобится много сил и хорошая физическая форма. Кроме планируемого чада, у нее имеется двое сыновей: Джейден 11 лет и Шон, которому 12 лет.

Автор: Северов Андрей
Вчера, 21:29
Читайте также
Командир ЧВК Вагнера Андрей Трошев
В Уфе скончалась 22-летняя рапиристка Татьяна
ФССП: Задолженность россиян приблизилась к 5 трлн
Петр Порошенко назвал условия, при которых пойдет
Бомбивший Сирию эсминец США зашел в Черное море
Хоккеистам перед матчем "Россия-США" запретили
Политолог оценил озвученные главой МИД Германии
Звезда соцсетей из Воронежа опубликовала
ФНС: С 1 июля малая торговля и общепит перейдут
Китай начал поставлять фрукты и овощи в Россию и
Источник: Встреча в "нормандском формате" в
Защитницы животных разделись в первый день Недели
Добавление комментария
Последние новости
18.02, 00:31 Голливудский актер Джон Траволта отмечает 64-й день
17.02, 23:58 В России 18 февраля православные отмечают Прощеное
17.02, 23:41 Специалист рассказал о темной материи и "микромире"
17.02, 23:23 Новый видеодрайвер Intel автоматически оптимизирует игры
17.02, 23:04 Командир ЧВК Вагнера Андрей Трошев прокомментировал
17.02, 23:00 Эксперты рассказали о пяти главных ошибках нового
17.02, 22:40 Подписчиков Саши Артемовой возмутило фото с Паниным
17.02, 22:19 «Дом-2»: Зрители считают, что после родов Ольга
17.02, 22:00 В рамках распродажи GOG.com предлагает скачать
17.02, 21:37 Разработчики подарят один биткоин первому, кто пройдёт
17.02, 21:31 В Башкирии нетерпеливая пациентка изрезала врача
17.02, 21:29 Бритни Спирс выложила видео исполнения фуэте
17.02, 21:28 В Фрязино было найдено тело неопознанного мужчины
17.02, 21:25 В Воронеже свыше 100 фанатов спели колыбельную
17.02, 21:21 Внедорожный пикап RAM 1500 получил спецверсию Sport
17.02, 21:20 Обложку глянцевого журнала впервые украсила
17.02, 21:16 В квартире на северо&#8209;западе Москвы обнаружен труп
17.02, 21:13 В Екатеринбурге школьники несколько часов играли рядом с
17.02, 21:11 При ДТП с грузовиком в Подмосковье погиб человек
17.02, 21:06 В НАТО объяснили причины невозможности вступления