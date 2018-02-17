Бритни Спирс выложила видео исполнения фуэте
Бритни Спирс достигла больших успехов в хореографии и выложила видео в Instagram, как она исполняет фуэте. Возможно, знаменитая певица старается держать форму для своего будущего молодого мужа.
Бритни Спирс часто добавляет на свою страничку видео утренних тренировок, где она выполняет большой комплекс упражнений для всех групп мышц. Но, оказалось, что этого ей мало и она решила заняться балетными танцами. Исполнение фуэте – это не простое упражнение в данном виде творчества.
Певица сейчас встречается с тренером по фитнесу, который моложе ее на 13 лет и предлагает звезде выйти замуж. Ходят слухи, что она планирует родить с ним еще одного ребенка. Для реализации этих планов Спирс понадобится много сил и хорошая физическая форма. Кроме планируемого чада, у нее имеется двое сыновей: Джейден 11 лет и Шон, которому 12 лет.
Бритни Спирс часто добавляет на свою страничку видео утренних тренировок, где она выполняет большой комплекс упражнений для всех групп мышц. Но, оказалось, что этого ей мало и она решила заняться балетными танцами. Исполнение фуэте – это не простое упражнение в данном виде творчества.
Певица сейчас встречается с тренером по фитнесу, который моложе ее на 13 лет и предлагает звезде выйти замуж. Ходят слухи, что она планирует родить с ним еще одного ребенка. Для реализации этих планов Спирс понадобится много сил и хорошая физическая форма. Кроме планируемого чада, у нее имеется двое сыновей: Джейден 11 лет и Шон, которому 12 лет.
Автор: Северов Андрей