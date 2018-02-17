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В Екатеринбурге школьники несколько часов играли рядом с трупом
В Екатеринбурге школьники на протяжении нескольких часов играли рядом с трупом. При этом прохожие, ставшие очевидцами такой ситуации, происходящее снимали на видео.

В Екатеринбурге школьники несколько часов играли рядом с трупом

Инцидент имел место накануне на улице Седова в Екатеринбурге. Группа школьников толпилась у подъезда, создавая шум, а рядом с ними находился труп мужчины. Дети не только не сторонились тела покойного, но и подходили к нему ближе, внимательно рассматривая. Хотя гражданина накрыли, все же были видны его ноги, и, предварительно, мужчина скончался после падения с шестого этажа жилого дома, получив несовместимые с жизнью травмы.

Один из очевидцев пояснил в беседе с журналистами, что пытался отогнать детей от тела, однако они его замечания игнорировали, считая происходящее развлечением. Кроме того, есть данные, что сейчас по факту смерти неизвестного начата проверка, но признаков насильственной кончины гражданина при первичном осмотре выявить не удалось. Более точно разобраться в ситуации поможет назначенная судмедэкспертиза.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 21:13
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