В квартире на северо‑западе Москвы обнаружен труп мужчины с колото-резаным ранением
В квартире дома, размещенного на северо-западе Москвы, обнаружено тело мужчины с колото-резаным ранением. Такие сведения предоставлены агентством РИАМО со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Согласно имеющимся сведениям, после 20:00 часов в полицию Москвы поступил вызов от жительницы одного из домов, размещенного на бульваре Яна Райниса. Гражданка 1930 года рождения заявила, что не может попасть в собственную квартиру, поскольку та заперта изнутри. Правоохранители по прибытии на место провели вскрытие жилплощади, обнаружив внутри тело мужчины 1958 года рождения. Покойный тоже являлся жителем этой квартиры, а его смерть могла наступить, предварительно, в районе 19:00 часов того же вечера.
На теле жителя Москвы при осмотре была выявлена колото-резаная рана, однако точная причина смерти гражданина будет озвучена после проведения экспертизы. Также по факту смерти мужчины развернулась проверка, по итогам которой может впоследствии быть принято процессуальное решение.
Согласно имеющимся сведениям, после 20:00 часов в полицию Москвы поступил вызов от жительницы одного из домов, размещенного на бульваре Яна Райниса. Гражданка 1930 года рождения заявила, что не может попасть в собственную квартиру, поскольку та заперта изнутри. Правоохранители по прибытии на место провели вскрытие жилплощади, обнаружив внутри тело мужчины 1958 года рождения. Покойный тоже являлся жителем этой квартиры, а его смерть могла наступить, предварительно, в районе 19:00 часов того же вечера.
На теле жителя Москвы при осмотре была выявлена колото-резаная рана, однако точная причина смерти гражданина будет озвучена после проведения экспертизы. Также по факту смерти мужчины развернулась проверка, по итогам которой может впоследствии быть принято процессуальное решение.
Автор: Марина Вебер