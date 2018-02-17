В Фрязино было найдено тело неопознанного мужчины
Недалеко от Москвы в Фрязино было найдено тело неопознанного мужчины. Причина смерти неизвестна.
Местные жители нашли труп мужчины и сразу же вызвали правоохранительные органы. Медицинские работники пришли к выводу, что никаких насильственных действий в отношении пострадавшего не применялось. Такого же мнения придерживаются следственные органы.
Представители ГУ МВД уточнили, что тело принадлежит 40-45-летнему мужчине со славянскими чертами внешности. Установить личные данные не удается, проводятся следственные действия.
Местные жители нашли труп мужчины и сразу же вызвали правоохранительные органы. Медицинские работники пришли к выводу, что никаких насильственных действий в отношении пострадавшего не применялось. Такого же мнения придерживаются следственные органы.
Представители ГУ МВД уточнили, что тело принадлежит 40-45-летнему мужчине со славянскими чертами внешности. Установить личные данные не удается, проводятся следственные действия.
Автор: Северов Андрей