Внедорожный пикап RAM 1500 получил спецверсию Sport
Полноразмерный внедорожный пикап Dodge RAM 1500 выпустили в новой специальной версии Sport. В 2017 году в Канаде было приобретено 100 тысяч автомобилей ранней модели, новый вариант имеет ряд изменений в дизайне интерьера и экстерьера.
Спортивный вариант американского внедорожника представили на выставке в Торонто. Автомобиль произведен для местного рынка, за пределами Канады новинка с шильдиком Sport продаваться не будет. Модель Ram 1500 в улучшенной версии, согласно маркетинговых планов компании Dodge, предназначена исключительно для этой страны. Это вызвано тем, что рынок государства является основным для производителя. Автомобиль имеет изменения в дизайне, эксперты отмечают отделку хромом, присутствуют элементы чёрного матового тона. Решётка радиатора выполнена в таком же варианте, машина получила 20-дюймовые колеса.
Покупатели могут заказать отдельно 22-дюймовые колёсные диски. Салон выполнен в тёмно-сером цвете, в консоль установили новую мультимедиа-систему с 8,4-дюймовым экраном. Новинку предложат к продаже с июля нынешнего года, компания Mopar подготовила для нового пикапа более 200 аксессуаров.
Спортивный вариант американского внедорожника представили на выставке в Торонто. Автомобиль произведен для местного рынка, за пределами Канады новинка с шильдиком Sport продаваться не будет. Модель Ram 1500 в улучшенной версии, согласно маркетинговых планов компании Dodge, предназначена исключительно для этой страны. Это вызвано тем, что рынок государства является основным для производителя. Автомобиль имеет изменения в дизайне, эксперты отмечают отделку хромом, присутствуют элементы чёрного матового тона. Решётка радиатора выполнена в таком же варианте, машина получила 20-дюймовые колеса.
Покупатели могут заказать отдельно 22-дюймовые колёсные диски. Салон выполнен в тёмно-сером цвете, в консоль установили новую мультимедиа-систему с 8,4-дюймовым экраном. Новинку предложат к продаже с июля нынешнего года, компания Mopar подготовила для нового пикапа более 200 аксессуаров.
Автор: Семен Зайцев