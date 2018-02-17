В Воронеже свыше 100 фанатов спели колыбельную новорожденному сыну рэпера Мота
В Воронеже свыше тысячи пришедших на выступление рэп-исполнителя Мота исполнили колыбельную для его новорожденного наследника. Концерт проходил в Event-Hall сити-парка «Град».
Выступление в Воронеже стал первым после непродолжительного творческого перерыва, взятого рэпером после рождения Соломона в январе. Первенцу Мот посвятил две собственные композиции, спетые совместно с фанатами.
Концерт продолжался около полутора часов. Он был разделен на лирическую часть и «дискотечную». После исполнения хитовых композиций музыкант представил новый материал. Сами поклонники также устроили сюрприз кумиру в виде флешмоба с поднятыми вверх самодельными каплями дождя.
Выступление в Воронеже стал первым после непродолжительного творческого перерыва, взятого рэпером после рождения Соломона в январе. Первенцу Мот посвятил две собственные композиции, спетые совместно с фанатами.
Концерт продолжался около полутора часов. Он был разделен на лирическую часть и «дискотечную». После исполнения хитовых композиций музыкант представил новый материал. Сами поклонники также устроили сюрприз кумиру в виде флешмоба с поднятыми вверх самодельными каплями дождя.
Автор: Сёмина Виктория