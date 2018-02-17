В Башкирии нетерпеливая пациентка изрезала врача шариковой ручкой
В Башкирии нетерпеливая пациентка напала на врача, изрезав его шариковой ручкой. Девушка ожидала свою очередь у двери рентген-кабинета и собиралась войти, однако ее опередила сотрудница поликлиники, чем вызвала настоящее негодование у первой.
Возмущенная пациентка вбежала в кабинет врача следом за сотрудницей и сразу накинулась на медработника с шариковой ручкой. От неожиданности врач не смог вовремя сориетироваться, поэтому девушка успела поранить расцарапать его до крови.
Далее она выбежала из кабинета в неизвестном направлении, при этом оставила в рентген-кабинете свой страховой полис, по которому ее и удалось оперативно найти полиции и доставить в отделение.
Сейчас проводится следственная проверка. Пострадавшему доктору оказана медицинская помощь.
Возмущенная пациентка вбежала в кабинет врача следом за сотрудницей и сразу накинулась на медработника с шариковой ручкой. От неожиданности врач не смог вовремя сориетироваться, поэтому девушка успела поранить расцарапать его до крови.
Далее она выбежала из кабинета в неизвестном направлении, при этом оставила в рентген-кабинете свой страховой полис, по которому ее и удалось оперативно найти полиции и доставить в отделение.
Сейчас проводится следственная проверка. Пострадавшему доктору оказана медицинская помощь.
Автор: Сёмина Виктория