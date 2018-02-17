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Командир ЧВК Вагнера Андрей Трошев прокомментировал инцидент под Дейр-эз-Зором
Интернет-портал «Санкт-Петербург.ру» сообщил, что в Санкт-Петербурге на мероприятиях, посвящённых выводу советских войск из Афганистана, был замечен Андрей Трошев. Ряд СМИ называли Трошева одним из командиров ЧВК Вагнера, воюющей против террористических группировок в Сирии.

Командир ЧВК Вагнера Андрей Трошев прокомментировал инцидент под Дейр-эз-Зором

В свою очередь, издание «Правда.ру» выяснило, что Андрей Трошев является председателем «Лиги ветеранов военных конфликтов». Журналисты «Правды» связались с Трошевым, позвонив ему по контактному телефону «Лиги», чтобы узнать подробности событий, произошедших в Дейр-эз-Зоре 7-8 февраля.

В том числе, представитель издания попросил назвать точное число погибших в результате удара авиации западной коалиции под руководством США.

«На лбу, ….. , себе напиши: в Сирии погибло 14 добровольцев», - заявил Трошев. По словам командира вагнеровцев журналисты, публикующие непроверенную информацию по инциденту под Дейр-эз-Зором, льют воду «на мельницу врагов».

Трошев также решительно опроверг версии некоторых журналистов о том, что Россия бросила вагнеровцев «на произвол судьбы». «Если бы Родина бросала, нас бы уже давно не было, да и вас, кстати, тоже», - ответил Трошев.

Ранее СМИ публиковали различные версии инцидента Дейр-эз-Зора, ссылаясь на данные из соцсетей. Одними из первых подробности боестолкновения под Дейр-эз-Зором разместили украинские сайты, которые до этого попадались на публикациях заведомо ложных материалов, например, иллюстрируя иловайское сражение кадрами из компьютерной игры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на пресс-конференции 15 февраля, назвала публикации об «огромных потерях» россиян под Дейр-эз-зором фейком.

Захарова указала, что подобный «информационный шторм приходит именно с американской стороны». По словам официального представителя МИД России, «заказные статьи осложняют работу» дипломатического ведомства.

Автор: Дмитрий Дмитриев
Вчера, 23:04
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