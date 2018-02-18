Уфологи: Над Орегоном 14 февраля пролетели инопланетяне
Уфологи заявляют, что в среду 14 февраля над Орегоном пролетели инопланетяне. Речь идет о большом огненном объекте, который был виден сразу над несколькими мегаполисами, в том числе Грешамом, Биертоном и Макминнвиллом.
Яркий объект имел огненный хвост и в какой-то момент разбился прямо в небе на две отдельные части. Скептики уверены, что это был метеорит, однако уфологи считают, что для метеорита он был слишком медленным, да и видно его было не на очень большой площади, как бывает с метеорными потоками.
Энтузиасты предполагают, что местные жители видели над Орегоном необычной формы НЛО, однако руководитель Орегонского музея науки и промышленности и ученый Джим Тодд заявляет, что реальность намного прозаичнее, а в небе пролетел кусок старого космического мусора. Эксперт напомнил о временной потере спутника Zuma, который долго летал в космосе, прежде чем смог зайти на запланированную орбиту.
Не исключено, что подобные объекты будут все чаще появляться в небе над планетой. Космического мусора становится все больше и орбитальное пространство около Земли им стремительно насыщается.
К слову, ранее странный НЛО был замечен над Венгрией.
Яркий объект имел огненный хвост и в какой-то момент разбился прямо в небе на две отдельные части. Скептики уверены, что это был метеорит, однако уфологи считают, что для метеорита он был слишком медленным, да и видно его было не на очень большой площади, как бывает с метеорными потоками.
Энтузиасты предполагают, что местные жители видели над Орегоном необычной формы НЛО, однако руководитель Орегонского музея науки и промышленности и ученый Джим Тодд заявляет, что реальность намного прозаичнее, а в небе пролетел кусок старого космического мусора. Эксперт напомнил о временной потере спутника Zuma, который долго летал в космосе, прежде чем смог зайти на запланированную орбиту.
Не исключено, что подобные объекты будут все чаще появляться в небе над планетой. Космического мусора становится все больше и орбитальное пространство около Земли им стремительно насыщается.
К слову, ранее странный НЛО был замечен над Венгрией.
Автор: Нина Лукашева