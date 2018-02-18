Компания Intel ускорила компьютеры под управлением Windows 10
Компания Intel в значительной мере ускорила компьютеры, функционирующие под управлением Windows 10. В частности, речь идет об обновлении 15.65, ориентированном специально на указанную ОС.
Обновление от Intel предусматривает наличие функции автоматической настройки графических параметров, что актуально для некоторых ПК-игр. Притом перечень последних в итоге будет увеличиваться, поэтому во время игры пользователи ощутят очевидный прирост производительности. Правда, пока такая возможность появится только у интегрированных видеокарт в случае с процессорами Intel Core шестого, а также восьмого поколения.
Пока улучшить производительность можно только с несколькими играми, среди которых Battlefield 4, Overwatch, а также Call of Duty WWII и некоторые другие. Для активирования функции достаточно обновить некоторые драйверы, а затем запустить опцию в панели управления графикой на Windows 10. Размещены требуемые для использования новых функций обновления на официальном онлайн-портале Intel.
Обновление от Intel предусматривает наличие функции автоматической настройки графических параметров, что актуально для некоторых ПК-игр. Притом перечень последних в итоге будет увеличиваться, поэтому во время игры пользователи ощутят очевидный прирост производительности. Правда, пока такая возможность появится только у интегрированных видеокарт в случае с процессорами Intel Core шестого, а также восьмого поколения.
Пока улучшить производительность можно только с несколькими играми, среди которых Battlefield 4, Overwatch, а также Call of Duty WWII и некоторые другие. Для активирования функции достаточно обновить некоторые драйверы, а затем запустить опцию в панели управления графикой на Windows 10. Размещены требуемые для использования новых функций обновления на официальном онлайн-портале Intel.
Автор: Марина Вебер