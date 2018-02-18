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Компания Intel ускорила компьютеры под управлением Windows 10
Компания Intel в значительной мере ускорила компьютеры, функционирующие под управлением Windows 10. В частности, речь идет об обновлении 15.65, ориентированном специально на указанную ОС.

Компания Intel ускорила компьютеры под управлением Windows 10

Обновление от Intel предусматривает наличие функции автоматической настройки графических параметров, что актуально для некоторых ПК-игр. Притом перечень последних в итоге будет увеличиваться, поэтому во время игры пользователи ощутят очевидный прирост производительности. Правда, пока такая возможность появится только у интегрированных видеокарт в случае с процессорами Intel Core шестого, а также восьмого поколения.

Пока улучшить производительность можно только с несколькими играми, среди которых Battlefield 4, Overwatch, а также Call of Duty WWII и некоторые другие. Для активирования функции достаточно обновить некоторые драйверы, а затем запустить опцию в панели управления графикой на Windows 10. Размещены требуемые для использования новых функций обновления на официальном онлайн-портале Intel.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:50
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