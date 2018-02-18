Абсолютно безрамочный Xiaomi Mi MIX 2S появился на видео
Абсолютно безрамочный смартфон от компании Xiaomi Mi MIX 2S появился на видео. Ролик был представлен инсайдерами.
Судя по всему, новый Mi MIX 2S станет самым безрамочным смартфоном мира на сегодняшний момент. Дисплей занимает 97% лицевой площади. Для фронтальной камеры в верхнем правом углу экрана разработчики сделали небольшой вырез, разговорный динамик разместили тоже вверху в небольшом отступе. В гаджете нет двойной основной камеры и дактилоскопического сканера. Навигация будет происходить при помощи жестов.
Модель получила операционную систему Android 8.0 Oreo. В основе устройства лежит топовой процессор Qualcomm Snapdragon 845 на 8 ядер и графический ускоритель Adreno 630. Смартфон оснастили 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти. Безрамочный экран в 5,99 дюймов имеет разрешение Full HD+ и соотношение сторон 18 на 9.
Основная камера рассчитана на 12 Мп, имеется доступ к NFC, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и A-GPS. Также появятся и другие передовые элементы.
К слову, ранее Xiaomi Mi MIX 2S продемонстрировал хороши результаты на AnTuTu.
Судя по всему, новый Mi MIX 2S станет самым безрамочным смартфоном мира на сегодняшний момент. Дисплей занимает 97% лицевой площади. Для фронтальной камеры в верхнем правом углу экрана разработчики сделали небольшой вырез, разговорный динамик разместили тоже вверху в небольшом отступе. В гаджете нет двойной основной камеры и дактилоскопического сканера. Навигация будет происходить при помощи жестов.
Модель получила операционную систему Android 8.0 Oreo. В основе устройства лежит топовой процессор Qualcomm Snapdragon 845 на 8 ядер и графический ускоритель Adreno 630. Смартфон оснастили 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти. Безрамочный экран в 5,99 дюймов имеет разрешение Full HD+ и соотношение сторон 18 на 9.
Основная камера рассчитана на 12 Мп, имеется доступ к NFC, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и A-GPS. Также появятся и другие передовые элементы.
К слову, ранее Xiaomi Mi MIX 2S продемонстрировал хороши результаты на AnTuTu.
Автор: Нина Лукашева