Актер Иван Жидков рассказал о дружбе с Татьяной Арнтгольц
Актер Иван Жидков признался, что дружит с бывшей женой Татьяной Арнтгольц и ценит ее человеческие качества. С нынешней актер часто ссорится, об этом пишет и сама Лилия Соловьева.
Брак с Арнтгольц распался в 2013 году, но знаменитый актер до сих пор имеет хорошие дружеские отношения с матерью его первого ребенка. Дружбу они сохраняют ради дочери, 9-летней Марии Жидковой. Жидков рассказал, что с радостью вспоминает счастливые минуты их совместной жизни, благодарен ей за девочку, но отметил, что все-таки они «очень разные».
С новой избранницей он познакомился в Сети, она не предполагала, что будет встречаться с актером. Совместно жить стали, когда поняли, что испытывают друг к другу чувства. Сейчас у них появился мальчик Степан, который родился осенью прошлого года. Иван Жидков признался, что долгих планов на совместную жизнь не строит, они частенько ругаются. Соловьева рассказала, что в депрессии после родов и у них имеются "большие проблемы" в отношениях. Это заявление очень не понравилось мужу, и он попросил удалить пост, считая, что она сильно преувеличивает проблемы.
Брак с Арнтгольц распался в 2013 году, но знаменитый актер до сих пор имеет хорошие дружеские отношения с матерью его первого ребенка. Дружбу они сохраняют ради дочери, 9-летней Марии Жидковой. Жидков рассказал, что с радостью вспоминает счастливые минуты их совместной жизни, благодарен ей за девочку, но отметил, что все-таки они «очень разные».
С новой избранницей он познакомился в Сети, она не предполагала, что будет встречаться с актером. Совместно жить стали, когда поняли, что испытывают друг к другу чувства. Сейчас у них появился мальчик Степан, который родился осенью прошлого года. Иван Жидков признался, что долгих планов на совместную жизнь не строит, они частенько ругаются. Соловьева рассказала, что в депрессии после родов и у них имеются "большие проблемы" в отношениях. Это заявление очень не понравилось мужу, и он попросил удалить пост, считая, что она сильно преувеличивает проблемы.
Автор: Северов Андрей